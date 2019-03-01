Дорогие друзья и гости нашего города!
14 сентября в наш город ворвется празник - «День Технополиса GS»!
Приглашаем всех желающих на публичную лекцию от Гусевского музея на тему «Мифы и реальность истории нашего города. Хроники событий». Слушатели узнают историю возникновения и развития Гумбиннена и Гусева, через феномен переселения.
Если вы хотите услышать что содержат летописи Восточной Прусси, а также разрушить существующие мифы и понять в чем правда - Вам на часик к нам в лекторий!
Лекцию читает переводчик немецкого языка, знаток истории Восточной Пруссии, человек - всезнайка Сергей Погудин.
Начало в 13:00 часов. Начало в 13:00 часов. Парковая зона ФОКа, Лекторий.
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14 сентября в наш город ворвется празник - «День Технополиса GS»!
Категория: Новости
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