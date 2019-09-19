Фестиваль прошел в минувшие выходные в парке ФОК им. Е. Попова. В этом году в празднике приняли участие не только жители Гусева, на фестиваль приехало большое количество гостей из Калининграда и других городов области.

Уже традиционно обширная зеленая территория вокруг физкультурного комплекса превратилась в место активного отдыха, интеллектуальных, творческих и музыкальных экспериментов.

«Нас объединяет не только город, где живут и работают сотрудники «Технополиса GS», но и общий праздник, который пришелся по душе жителям Гусева как место для увлекательного и познавательного времяпрепровождения всей семьей», — рассказал директор по развитию производства холдинга GS Group Федор Боярков.

В этом году детская зона фестиваля значительно выросла, прошли соревнования по робофутболу, мастер-классы по робототехнике и электромоделированию.

Любители интеллектуальных развлечений могли проверить свои знания в технологической битве — специально разработанной для этого дня Quiz-игре. Ну, и конечно, послушать умных людей! В лектории эрудит и всезнайка Сергей Погудин, знаток истории Восточной Пруссии, посвятил собравшихся в тонкости хронологии событий города Гусева, насчитывающей свыше 300 лет непростой, но увлекательной истории.

Официальную часть фестиваля открыли руководители холдинга GS Group (инвестор «Технополиса GS») и глава города Гусева Александр Китаев. Они поздравили собравшихся с праздником и вручили заслуженные награды лучшим сотрудникам кластера.

«День Технополиса GS» — одно из ключевых событий, объединяющих город и инновационный кластер, в некотором смысле, фестиваль стал дверью между двумя частями агломерации, позволяющей нам приходить друг к другу в гости, проводить вместе время, находить все больше объединяющих тем. Но главное, это праздник, полюбившийся за 11 лет горожанам всех возрастов, занятий и интересов», - отметил глава администрации Гусевского городского округа Александр Китаев.

Музыкальная программа фестиваля была достойна лучших open-air-площадок страны! На сцене Дня Технополиса GS зажигали известные петербургские музыканты и лучшие группы Калининграда и области. Яркие и эмоциональные живые выступления ANIMAL ДЖАZ, а также молодых команд из Гусева и Калининграда завоевали сердца гостей фестиваля.

«Группа «Рифлéксия» выступает на фестивале Технополиса GS третий год подряд. В этот раз мы решили сосредоточиться на качестве материала, поэтому прозвучали уже проверенные песни, без экспериментов со звучанием на сцене.

День Технополиса GS - безусловно, одно из самых ярких событий в городе. Оно традиционно привлекает не только жителей Гусева, но и гостей из других городов Калининградской области, которые ценят хороший звук, атмосферу позитива и драйва», — отметил участник группы «Рифлéксия» Данил Голоменцев.

«Мы приехали из Калининграда, чтобы поднять настроение Гусеву, жителям и гостям этого прекрасного города на замечательный праздник, на День Технополиса GS! Шикарный прием, хорошая погода. Спасибо «Технополису GS» за то, что организовывает такие фестивали для жителей области! Я думаю, сегодня здесь много гостей со всего региона. Рады участвовать, ждем следующих приглашений», — рассказал солист группы KÖNIG TRIBUTE BAND Тимур Титаренко.

«Если судить по масштабу фестиваля и уровню приглашённых звёзд, то это уже давно не просто городской, а областной праздник. Для нас огромная честь снова играть для жителей Гусева и всего региона», — признался лидер коллектива Nightcall Вадим Марголин.

«Друзья, жители Гусева, очень круто, что мы до вас доехали! Мы видели ваши лица, все было замечательно, и мы бы хотели к вам вернуться!», — поделился впечатлениями участник группы Animal ДжаZ (клавишные) Александр Заранкин.

За 11 лет своего существования праздник в Гусеве стал одним из самых масштабных и ожидаемых событий в Калининградской области. Впервые он состоялся в 2009 году и был посвящен началу работы двух первых предприятий инновационного кластера «Технополис GS». В 2017 году обрел форму фестиваля, который проходит весь день и сочетает разные жанры и стили, активности и развлечения для всей семьи. В разные годы хэдлайнерами фестиваля становились Найк Борзов, SunSay, Максим Леонидов, Billy’s Band, Чайф, Танцы Минус и Пелагея.

Источник:

Пресс-служба компании «GS Group»