Зарплата в «конверте» Работник, получающий «серую» заработную плату, то есть заработную плату, с которой не уплачиваются налоги, должен осознавать все негативные последствия, к которым это может привести. Выплата «серой» заработной платы производится исключительно по воле работодателя на страх и риск работника. Ни ее размер, ни порядок выплаты, ни срок выплаты не закреплены, как правило, никакими документами. Поэтому работодатель может прекратить выплаты в любой момент и работнику будет очень проблематично что-то получить в такой ситуации. На указанные суммы не распространяются нормы законодательства, регулирующие трудовую деятельность работника и его социальное обеспечение. В частности, могут возникнуть следующие проблемы. Оплата отпуска Нет никаких гарантий, что работодатель оплатит отпуск или компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении работника в полном объеме, — сумма отпускных высчитывается исходя из размера официальной части зарплаты, которая может быть значительно меньше «серой» (ст. 114 Трудового кодекса РФ). Оплата листка нетрудоспособности Аналогично оплате отпуска оплата листков нетрудоспособности (по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком) рассчитывается исходя из официального заработка (ст. 183 ТК РФ; ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»).

Выходное пособие. При увольнении работника выходное пособие будет исчислено исходя из официальной части зарплаты (ст. ст. 178, 181.1 Трудового кодекса РФ). Будущая пенсия Отчисления в Пенсионный фонд России также производятся на основании «белой» части зарплаты. Именно из этих отчислений складывается будущая пенсия работника (ст. 10 Закона от 15.12.2001 № 167- ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»). Кредит и ипотека Работник, получающий «на бумаге» небольшую заработную плату, рискует не получить кредит на крупную сумму в банке или не оформить ипотеку, даже если «серая» часть его зарплаты гораздо больше «белой». В случае выплаты «серых» зарплат» граждане вправе обратиться в Гусевскую городскую прокуратуру (г. Гусев, ул. Тимирязева, 2, тел. 3-22-54, 3-32-17)