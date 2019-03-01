Лучше творчества может быть только свободное творчество.

Если ты пишешь стихи, прозу, песни, музыку, танцуешь, если тебе в кайф исполнять собственные произведения или произведения любимых авторов, либо не терпится узнать, что покажут другие, приходи на квартирник «СВОБОДА СЛОВА».

А вдруг этот пост попадётся на глаза какому-нибудь хип-хоперу или КВНщику? Ну, такие таланты просто не могут пропустить это событие!

На нашем квартирнике существует только одно правило: никаких правил. Здесь нет ограничений в самовыражении!

Запоминай!

20 июля в 18:00. На цокольном этаже музея (г.Гусев, ул. Московская 36) пройдет неформальный квартирник «СВОБОДА СЛОВА». Вход свободный для всех: и для участников, и для зрителей!