Квартирник «СВОБОДА СЛОВА»
Категория: Новости / Объявления
Лучше творчества может быть только свободное творчество.
Если ты пишешь стихи, прозу, песни, музыку, танцуешь, если тебе в кайф исполнять собственные произведения или произведения любимых авторов, либо не терпится узнать, что покажут другие, приходи на квартирник «СВОБОДА СЛОВА».
А вдруг этот пост попадётся на глаза какому-нибудь хип-хоперу или КВНщику? Ну, такие таланты просто не могут пропустить это событие!
На нашем квартирнике существует только одно правило: никаких правил. Здесь нет ограничений в самовыражении!
Запоминай!
20 июля в 18:00. На цокольном этаже музея (г.Гусев, ул. Московская 36) пройдет неформальный квартирник «СВОБОДА СЛОВА». Вход свободный для всех: и для участников, и для зрителей!
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