Зарплата чистые пруды.

За несвоевременную выплату заработную плату председатель СПК «Чистые пруды» привлечен к административной ответственности Прокуратурой Нестеровского района проведена проверка по обращению работника СПК «Чистые пруды» по факту невыплаты заработной платы. В ходе проверки заработная плата выплачена работнику в полном объеме. В нарушение ст. 22 ТК, 136 Трудового Кодекса Российской Федерации заработная плата за июнь, июль август 2019 года выплачена заявительнице только 29.08.2019. За несвоевременную выплату заработной платы действующим законодательством предусмотрена административная ответственность. По постановлению прокурора председатель СПК «Чистые пруды» Бокин С.В. уже привлекался мировым судом к административной ответственности по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ за несвоевременную выплату заработной платы, в связи с чем, в отношении председателя СПК «Чистые пруды» снова возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст.5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 05.12.2019 мировой суд Нестеровского судебного участка привлек руководителя предприятия к административной ответственности и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. В случае совершения повторного в течении года административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ, председателю СПК «Чистые пруды» грозит дисквалификация.