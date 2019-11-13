ПИТАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.

Прокуратурой Нестеровского района выявлены нарушения в сфере организации питания несовершеннолетних Прокуратурой Нестеровского района проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере организации питания несовершеннолетних. При проверке учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся для без попечения родителей ГБУ КО «Нестеровская школа-интернат № 8», где организацию питания осуществляет ООО «Кейтеринговая компания «Русский пир», выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся школы. В нарушение требований СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" в детском учреждении не соблюдались условия и сроки хранения продуктов питания. При приготовлении пищи использовались продукты, по которым невозможно было определить сколько указанные продукты хранятся, так как дата вскрытия не отмечена. Также, при хранении пищевых продуктов не соблюдается товарное соседство, так как мясная и молочная продукция (сосиски, масло, сыр) хранились на одной полке. При приготовлении пищи организацией использовались разделочные доски с дефектами, трещинами. Покрытие столов также имело дефекты и При проверке МАОУ СОШ г. Нестерова, где организацию питания несовершеннолетних осуществляет ООО «Нектар», также выявлены продукты питания с истекшими сроками годности. Кроме того, указанной организацией для питания учащихся используется посуда со сколами; открытые емкости для сбора пищевых отходов находятся на столе для сбора использованной после обеда посуды рядом с раздаточной. Вместе с тем, пищевые отходы должны хранится в емкостях с крышками в специально выделенном месте. С целью устранения выявленных нарушений в адрес «Кейтеринговая компания «Русский пир» и ООО «Нектар» внесены представления об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, а также возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению. Часть нарушений была устранена непосредственно при проверке, устранение иных нарушений находится на контроле прокуратуры района. Прокурор района.