Актуальная афиша выставок 20 - 17 декабря 2019 года

АФИША ГУСЕВСКОГО МУЗЕЯ

«Память воды» Большой выставочный зал

Выставка заслуженного художника России Людмилы Елфимовой «Память

воды».

За основу в проекте «Память воды» взят старинный гобелен из нормандского

города Байё, Франция и авторская импровизация жизни водной стихии.

Композиция листов представляет собой вечный знак — крест. Картины

выполнены в технике графика, на бумаге из натурального хлопка, каждый лист

изготовлен вручную. Выставка продолжить работу до 15 января 2010 года.

«Отражение» Малый выставочный зал

Выставка витражной росписи на зеркале. Это уникальная техника впервые

представлена в городе Гусеве. Работы отличает поразительная игра света и

цвета. Изображения в мельчайших деталях предметов дамского гардероба,

бесконечные узоры витражей дарят ощущение сказочности и загадки. А

рассматривать их можно бесконечно. Выставка продолжить работу до 15

января 2010 года.

«Зимний праздник» зал цокольного этажа

Гусевский музей приглашает посетить выставку детского рисунка «Зимний

праздник». На выставке представлены работы участников конкурса

объявленного музеем в период с 25 ноября по 13 декабря. Ребятам было

предложено пофантазировать на тему зимних праздников, выразить свои

чувства, радость ожидания волшебства через рисунок. Лучших авторов

определят посетители, которые смогут проголосовать за понравившийся

рисунок. Поздравление победителей состоится на торжественном закрытии

выставки 14 января 2020 года.

Постоянная экспозиция музея

Гусевский музей приглашает посетить постоянные экспозиции, посвященные

истории Гусевской земли с древнейших времен до конца ХХ века. Музей

располагается в выявленном объекте культурного наследия – здании постройки

конца XIX века.

Также посетители могут ознакомиться с экспозициями на территории музея под

открытым небом: «После штурма…Весна 1945…» окопы, «Дворик Петра и

Февронии».

Приглашаем всех желающих посетить выставки в Гусевском музее, по адресу

ул. Московская 36 а.

Ежедневно без выходных с 11:00 до 17:00 часов. Телефон для справок 8 401 43