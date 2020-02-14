Акция в День влюбленных С любовью к ПДД!
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В день влюбленных сотрудники ГИБДД г. Гусева и студенческий патруль провели акцию «С любовью к ПДД!». Мероприятие проходило на Центральной площади. Студенты Гусевского политехнического техникума приготовили своими руками «валентинки», которые явились не просто знаком внимания, а еще и памяткой по соблюдению Правил дорожного движения. Обращаясь к участникам дорожного движения, сотрудник Госавтоинспекции и молодежь вручали «валентинки» и световозвращающие брелоки, призывая любить и соблюдать ПДД. Всем участникам акции, и водителям, и пешеходам, желали взаимопонимания с теми, кого любите, с теми, кто рядом. Водителям - уважать пешеходов, а пешеходам - водителей. Любите Правила дорожного движения и, главное, соблюдайте их!
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