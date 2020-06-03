Прокуратура г. Гусева информирует

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за хранение наркотических средств и психотропных веществ. Наказание зависит от размера хранимого наркотика.

Даже найдя наркотическое средство на улице, человек по действующему законодательству становится его хранителем, что влечет уголовную или административную ответственность. Поэтому необходимо исключить присвоение случайно обнаруженных чужих предметов или веществ. При наличии подозрений, что вещество является наркотиком следует вызвать сотрудников полиции для их изъятия.

Вместе с этим предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности при условии добровольной сдачи запрещенного вещества и активного способствования раскрытию и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При этом мотивы такого поступка значения не имеют.

Выдача наркотика при задержании лица и при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию не признается добровольной.

Способствование раскрытию преступления на практике означает рассказ об обстоятельствах приобретения наркотика, что в дальнейшем позволит реализовать мероприятия по выявлению лиц, причастных к незаконной деятельности.

Выполнение этих условий позволит избежать уголовной ответственности за хранение запрещенных веществ.

Заместитель городского прокурора младший советник юстиции В.С. Вавилин