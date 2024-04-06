Уважаемые радиослушатели! Спешим сообщить вам о том, что в эфир вернулась передача "Другая музыка". Каждую неделю в субботу и воскресенье, наполняем эфир авторской подборкой романтической музыки исполнителей со всего мира.



Целый час теплой фоновой атмосферы только на волнах "Радио На Востоке". Надеемся, что вам понравится... Передача выходит в 00:05...