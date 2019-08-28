Подростково-молодежный клуб ГДК объявляет ....
Категория: Новости / Объявления
29 августа
Подростково-молодежный клуб ГДК объявляет "ЗD - День: День Добрых Дел!"
Что будет? Три блока активностей:
Блок 1: "Глаза глядят, а руки делают!"
1. 14:30 - Сами пойдем и вас приглашаем на уборку территории бывшей 3 школы!
2. Видел недалеко от дома брошенных уличных котят? Купи им корма - даже маленькое добро сделает мир лучше!
3. Мы поможем с работой по дому труженице тыла, а ты спроси у соседской бабушки, может и ей нужны добрые руки, готовые помочь?
Блок 2: "Сделал дело - гуляй смело!"
17:30 приглашаем всех принять участие в Квест-игре "Добро - сила" - побегаем, подумаем, посоревнуемся - будет интересно!
Блок 3: "А компот?"
18:30 Устроим настоящий ДоброПир! Устроимся уютно на полянке, расставим явства, волонтерами с душой приготовленные, гитарку в руки возьмем и насладимся совместным досугом!
К участию приглашается активная молодежь города, владеющая добрым сердцем!