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Подростково-молодежный клуб ГДК объявляет ....


Категория: Новости / Объявления

29 августа 
Подростково-молодежный клуб ГДК объявляет "ЗD - День: День Добрых Дел!" 

Что будет? Три блока активностей: 

Блок 1: "Глаза глядят, а руки делают!" 

1. 14:30 - Сами пойдем и вас приглашаем на уборку территории бывшей 3 школы! 

2. Видел недалеко от дома брошенных уличных котят? Купи им корма - даже маленькое добро сделает мир лучше! 

3. Мы поможем с работой по дому труженице тыла, а ты спроси у соседской бабушки, может и ей нужны добрые руки, готовые помочь? 

Блок 2: "Сделал дело - гуляй смело!" 

17:30 приглашаем всех принять участие в Квест-игре "Добро - сила" - побегаем, подумаем, посоревнуемся - будет интересно! 

Блок 3: "А компот?" 

18:30 Устроим настоящий ДоброПир! Устроимся уютно на полянке, расставим явства, волонтерами с душой приготовленные, гитарку в руки возьмем и насладимся совместным досугом! 

К участию приглашается активная молодежь города, владеющая добрым сердцем!


  • Puma
  • 28-08-2019, 09:51
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Puma

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