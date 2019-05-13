Этнографический диктант будет проведен на Южном вокзале Калининграда 1 ноября
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Этнографический диктант будет проведен на Южном вокзале Калининграда 1 ноября Южный вокзал выбран в качестве одной из площадок для написания Большого этнографического диктанта - просветительской акции, которая проводится во всех субъектах Российской Федерации в рамках реализации программы государственной национальной политики и приурочена ко Дню народного единства.
Начало диктанта – в 11.00. Его задания состоят из 30 вопросов: 20 общих и 10 – по региональной тематике. На написание диктанта отводится 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100 Для участия в просветительской акции необходимо 1 ноября заблаговременно придти на вокзал, чтобы зарегистрироваться и получить идентификационный номер. Подробная информация о целях этнографического диктанта, процедуре его проведения опубликована на сайте www.miretno.ru. Там же 10 ноября можно будет узнать правильные ответы, а 12 декабря – результаты тестирования.
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