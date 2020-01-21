Уже в эти выходные в «Технополисе GS» состоится финал математического конкурса «Я решаю!». На территории нашего инновационного кластера встретятся сильнейшие математики Евразии и специальный гость — известный интеллектуал Анатолий Вассерман! После того, как школьники сразятся в финальном туре «Я решаю!», главный эрудит страны проведет для них игру-викторину «Своя игра» и задаст вопросы из различных областей знаний.
А теперь самое интересное: у финалистов есть уникальная возможность задать Анатолию Вассерману свои непростые вопросы и попробовать поставить нашего звездного гостя в тупик! Однако, предупреждаем, говорят, Анатолий Вассерман не знает, что значит слово «не знаю»!
До 23 января финалисты VI Международного математического конкурса GS Group «Я решаю!» могут присылать свои вопросы в форму bit.ly/2RAiFTR.
Вот это поворот — задайте свой вопрос Анатолию Вассерману!
Категория: Новости / Объявления
Актуальная афиша выставок 20 - 17 декабря 2019 года 23-12-2019, 13:05, Объявления
Фестиваль 19-09-2019, 10:24, Новости
ПДД Дорожная эстафета. 15-07-2019, 14:56, ---
С днем рождения 24-05-2019, 14:31, Жизнь / Проза
О радио 3-03-2019, 19:52, Технологии