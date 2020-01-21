Вот это поворот — задайте свой вопрос Анатолию Вассерману!

Уже в эти выходные в «Технополисе GS» состоится финал математического конкурса «Я решаю!». На территории нашего инновационного кластера встретятся сильнейшие математики Евразии и специальный гость — известный интеллектуал Анатолий Вассерман! После того, как школьники сразятся в финальном туре «Я решаю!», главный эрудит страны проведет для них игру-викторину «Своя игра» и задаст вопросы из различных областей знаний.

А теперь самое интересное: у финалистов есть уникальная возможность задать Анатолию Вассерману свои непростые вопросы и попробовать поставить нашего звездного гостя в тупик! Однако, предупреждаем, говорят, Анатолий Вассерман не знает, что значит слово «не знаю»!